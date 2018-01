Vent med at klage – hvis avisen udebliver

Red Mail Box in Front of a House

Fremover må Gladsaxe Bladet omdeles frem til onsdag aften

Af /

Synes du også er det ærgerligt og irriterende, at din avis ikke ligger i postkassen, så snart den er udkommet og skynder du dig at klage over, at avisen ikke er kommet?

Så skal du måske vente lidt fremover.

Gladsaxe Bladet omdeles fremover nemlig både tirsdag og onsdag. I forbindelse med årsskiftet har FK Distribution – der omdeler avisen – meddelt, at distributionen vil foregå i tidsrummet tirsdag morgen til onsdag aften klokken 21.

Det betyder altså, at man skal være lidt mere tålmodig, inden man ringer eller skriver for at klage over manglende avis.

Det bliver bedre

Det har været lidt af et puslespil at komme på plads efter at PostNord ikke længere omdeler aviser og reklamer, men det bliver bedre uge for uge.

Selvom man altså nu skal vente med at klage over den manglende avis til torsdag, så er det stadig vigtigt, at man giver besked, hvis man ikke får sin avis. Kun hvis vi bliver bekendt med, at avisen ikke kommer, kan vi gøre noget aktivt ved det.

Så uanset om avisen kommer tirsdag eller onsdag, så glæder vi os som altid at dumpe ind til vores læsere med de gode tilbud, lokale nyheder, debat, sport og alt det andet, som hører med til at være det lokale omdrejningspunkt.

Modtager man ikke avisen, så skriv til os på gb@gladsaxebladet.dk, eller ring til os på 39561275, så sørger vi for, at FK Distribution får din besked.