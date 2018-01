Ventetone i jobcentret

Forleden dag havde jeg en mærkelig oplevelse.

Af Læserbrev

Jeg skulle ringe til jobcenteret i Gladsaxe, og for at komme dertil, skal man åbenbart runde rådhuset først.

Opkaldet dertil foregik helt uden problemer. Ringer op, et ring, og telefonsvareren siger : ”Velkommen til Gladsaxe kommune”.

Fint nok, helt som forventet. Et ring mere og en rar dame tog røret og sagde ”borgerservice, goddag”.

Så langt så godt; Jeg beder om at blive stillet om til jobcenteret. Og så skete det:

Jeg kunne ikke komme igennem, ventede 8 minutter og 53 sek. Det kan så være, at der er travlt og at de måske er underbemandet, det kan jeg sagtens acceptere, men at skulle høre på en hård og kommanderende telefonsvarer, der hver ½ min. siger:

VENT LIDT!!!!

Den er lige hård nok.

I forvejen føler man sig jo ikke højst på ranglisten som arbejdsledig, og en samtale i jobcenteret er ikke altid den rareste oplevelse, og så at blive mødt med et :

VENT LIDT!!!

Det er simpelthen den dårligste måde at blive mødt på.

Alle andre steder ville man blive mødt af en venlig stemme i stil med; ”Vi er optaget, vent venligst” eller ”Velkommen du er nr. 2 i køen.”

Jeg føler mig i den grad set og talt ned til, føler mig som et lille barn der er sat i skammekrogen, og min honnørhilsen, som stemmen i telefonen opfordrede til, har stadig ikke lagt sig.

Så sådan bliver jeg siddende indtil man i Gladsaxe beslutter sig for at respektere arbejdsledige og sætte en helt almindelig hilsen på jeres autosvar.



Lene Kruse

2860 Søborg