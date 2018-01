Vi sælger store drømme

Man bliver mødt af nogle fantastiske ekspedienter, der ser det som deres kald, at finde drømmekjolen. Foto: Kaj Bonne.

Ægteparret Connie og Finn Jakobsen fra Bagsværd har åbnet Nicolai Brudekjoler i 520 m2 stor butik på Frederikssundsvej 221 i Brønshøj

Af Michelle Madsen

Det er som kvinde svært ikke at føle sig eksalteret, når man træder ind i Boutique Nicolai. Her bliver man mødt af et helt eventyrunivers af smukke kjoler – både dem som man kun har på én gang i sit liv og så yndlingskjolen, som man tager på flere gange, når man skal være fin. Men ikke mindst møder man storsmilende ekspedienter i ens cocktailkjoler, der er specialister i at afkode smag og hvad, der klæder én. Ejer Connie Jakobsen, den daglige bestyrer Karina Brandstrup og medarbejderne, Puk, Lisbeth og Marah er da også rørende enige om, at de har et fantastisk dejligt job.

-Det er simpelthen et drømmejob, indrømmer Karina, der snart kan fejre 10 års jubilæum hos Boutique Nicolai.

Hun og hendes kollegaer møder hver dag forventningsfulde kvinder og piger i alle aldre og størrelser, der bare skal finde ”kjolen”, hvad enten det er til bryllup eller den kommende jul- og nytårsaften.

-Det er en spændende udfordring at læse andre folks forventninger. Mange gange kommer kunderne jo ind med en bestemt forestilling, og mange gange er det ikke den kjole, som de ender op med. Vi kan også blive grebet af tårer, når vi kommer så tæt på mennesker, der deler deres historie. Det er krævende arbejde og vi skal være både professionelle, empatiske og fintfølende. Det går ikke at have en dårlig dag. Jeg plejer at sammenligne det lidt med en jordemoder – det er en slags forløsning, når en kvinde finder kjolen og går glad hjem, fortæller Connie mens Karina tilføjer:

”Det er vigtigt, at vi opbygger tryghed og giver den gode vejledning. Vi vil også gerne hjælpe vores kunder til at opfatte sig selv som smukke og her i forretningen ser vi det ikke som en hindring, hvis der lidt ekstra kurver. Lad os bare få formerne frem. Vi har brude- og festkjoler til alle størrelser og vi er stolte af både at kunne klæde brudens veninder og mor, den runde fødselar samt sølv- og guldbruden på”.

I bedste ”Mads Skjern stil”

Det er faktisk et detaileventyr i ren Korsbækstil, da Connie som 20-årig besøgte den ene bank efter den anden for at få lov til at låne til sin drøm.

– Først til sidst, var der en, som troede på ideen og med 80.000 på lommen fandt jeg lokaler i Virum, hvor jeg åbnede Bride Fashion for 32 år siden. Det gik godt. Der var mange, som ikke troede på forretningen, og de blev da gjort til skamme, fortæller en smilende Connie, der som helt ung havde en grundlæggende drøm om at blive selvstændig. I dag er Bride Fashion forpagtet ud til en tidligere butikschef.

Dengang talte man ikke om iværksætteri, men det ville man kalde det i dag. At Connie skulle ende med at skabe drømme for mange kvinder kom lidt som ”out of the blue” – egentlig skulle hun have læst videre. Men i 1997 stod hun stod med sin blomstrende forretning i Virum og hørte, at ejeren af Nicolai på Købmagergade i København ønskede at trække sig tilbage. Connie og hendes daværende forretningspartner slog til og købte forretningen. Partnerne ville gerne have mere plads for at udvide sortimentet til også at omfatte selskabstøj og konfirmationskjoler og flyttede Nicolai til Klareboderne. Men også her blev pladsen trang, så næste skridt var at flytte bryllupskjoler til det gamle posthus på Nørre Voldgade, mens Miss Nicolai – butikken for fest- galla og konfirmander rykkede til Nørregade.

-Men vi ville gerne have butikkerne lagt sammen og udnytte synergien. Så da min mand, Finn Dahl Jakobsen, i foråret kørte forbi i Brønshøj og så, at den tidligere Døgn Netto var sat til salg, var vi sikre på, at det var der, den fælles Boutique Nicolai skulle ligge, fortæller Connie.

Stedet er perfekt. Der er masser af mennesker. Busserne kører lige til døren og så er der gode parkeringsmuligheder. Boutique Nicolai fik pludselig mulighed for at præsentere det store sortiment af kjoler på den bedste måde.

Bruden på catwalk

Og der er da også masser af plads for Boutique Nicolais kunder at boltre sig på, når kjolen til den store dag skal vælges. 5 romantisk indrettede brudekabiner, 17 omklædnings- og prøverum og 25 meter catwalk fordelt på 520 m2 er hvad Skandinaviens største brude-, selskabs- og konfirmationskjole specialist tilbyder. Der bliver handlet kjoler ind fra hele verden, når Connie og Karina med team tager på messer, og der er noget for enhver smag.

-Lige nu er sæsonen for konfirmationskjoler begyndt. Brudene kommer hele året, men de bestiller gerne tid i forvejen. Vi har festkjoler fra 1.000,- til 3000,- og brudekjoler fra 4.000.- til 15.000.- og bla har vi også et stort udvalg af Lilly Brudekjoler, som vi også forhandler, hvis bruden ønsker en kjole derfra, fortæller Connie og tilføjer at de er meget glade for at være flyttet til bydelen.

-Vi er blevet taget godt i mod af både de andre forretningsdrivende, vores naboer og de lokale har også budt os velkommen. Det sætter vi stor pris på, fastslår Connie og byder alle velkommen til at komme ind og få en rundvisning i de nye lækre omgivelser.