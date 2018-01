Vind billetter til Tivolis vintersæson

I år runder Tivoli 175 år,

Af DB

og i den anledning har Tivoli valgt at åbne portene for en helt ny sæson, der lyder navnet ”Vinter i Tivoli” – en sæson hvor store dele af Haven er åben

Den nye vintersæson kan opleves fra den 2. februar til og med den 25. februar 2018

I samarbejde mellem Tivoli og avisen kan du nu vinde 1×4 entre og turpas til vinter i Tivoli.

Du kan blandt andet se frem til at opleve en vinterscenograferet Have, hvor bl.a. en ottekantet skøjtebane med lysloft foran Nimb, islabyrinter, Chess – The Musical i Koncertsalen, lysscenografier, restauranter og udvalgte forlystelser bliver blandt attraktionerne.

Ved Tivoli Søen, hvor 33 lamper, skabt af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson, svæver mellem træerne i geometriske former med skiftende lysfremtoninger. Der bliver premiere på ”Little Sun Light Swarm” – et lysshow ikke før set i Danmark. På plænen bygges der en 15 meter høj specialdesignet Tivoli iglo, Pingonesien, som tager afsæt i det verdensberømte danske Rasmus Klump-univers med fokus på Pingo-figuren. Igloen indeholder en række overdækkede tematiserede vinteraktiviteter, hvor de yngre gæster kan boltre sig på hurtige rutschebaner, klatre på stejle klatrevægge og deltage i sneboldkampe.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvad hedder igloen, som kommer til at ligge på Plænen?

A. Hvalrossen

B. Pingonesien

C. Isbjørnen

Svaret sendes med mærke ”Vinter i Tivoli” til kon@gladsaxebladet.dk. Svaret skal være avisen i hænde senest mandag den 29/1 kl. 10. Husk telefonnummer, da vinderen bliver kontaktet direkte.