Vind billetter til Vitello

Vitello har premiere den 1. februar i hele landet. Foto: Pressefoto

Af DB

Vitello bor med Mor i et rækkehus ved Ringvejen. På en måde er det okay at være ham. Han får masser af spaghetti med smør og riveost. Han har sine irriterende venner Max og Hasse. Han er også ven med møgungen William.

Men på en måde er det ikke helt okay. Vitello har nemlig ikke nogen far. Eller det har han selvfølgelig, han kender ham bare ikke. Og Mor er ikke til meget hjælp. Hun er – siger Vitellos far – en sjuft og så ikke mere snak om ham. Men det finder Vitello sig ikke i, så han går da bare på jagt efter en far…

I samarbejde mellem avisen og Ange Films udloddes nu 2x 2 billetter til filmen

Historien er baseret på de populære børnebøger af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen.

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvad er Vitellos far?

a. Politimand

b. En sjuft

c. Kanonkonge

Svaret skal sendes med mærket ”Vitello” til kon@gladsaxebladet. Svaret skal være avisen i hænde senest den 2. februar kl. 10. Vinderne bliver offentliggjorte i avisen

6. februar.