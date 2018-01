Vitello og kidnapningsdrama

Bibliografen viser også flere Oscar-nominerede film

Der er både børnefilm med Vitello og intenst kidnapningsdrama på programmet i Bibliografen.

Kim Fupz Aakesons børnebogsserie om drengen Vitellos løjer går nu til filmen i en sjaskcharmerende og sjov animationsfilm. Vitello er venner med nogle møgunger, bor i et rækkehus med sin mor og roder sig hele tiden ud i de vildeste ting. Men Vitello kender ikke sin far, og det må han gøre noget ved. Tegnestilen er genkendelig fra bøgerne, og Vitello er stadigvæk Vitello, så der er dømt klasseunderholdning for hele familien i denne perle af en dansk børnefilm.

”All the Money in the World” er den sande og højdramatiske historie om kidnapningen af den 16-årige John Paul Getty III. John Pauls mor måtte kæmpe en hård kamp for at sikre sin søns overlevelse, da bedstefaren, milliardær Jean Paul Getty, nægtede at udbetale løsepengene. Moderens kamp blev desperat, efterhånden som kidnapperne blev mere og mere nådesløse og brutale.

Midt i det hele stod den stædige milliardær fuldstændigt urokkelig. Michelle Williams spiller moderen, imens bedstefaren spilles af Christopher Plummer, der er Oscarnomineret for sin præstation.

På rollelisten finder man også Mark Wahlberg. Filmen er instrueret af den legendariske instruktør Ridley Scott, der blandt andet har stået bag Gladiator, Blade Runner og Alien.

En række af de netop Oscarnominerede film kører stadigvæk i Bibliografen. Således er det lige nu muligt at opleve både ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, ”Loveless”, ”Darkest Hour” og ”I, Tonya” på det store lærred, og der er flere på vej over de kommende uger.

”Vitello” og ”All the Money in the World” har premiere 1. februar I Bibliografen