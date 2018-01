Voldsomt indbrud hos Eriks Ure

Natten til torsdag tiltvang tyve sig adgang til den kendte butik på Søborg Hovedgade og slap af sted med ure til en værdi af over 100.000 kroner

Af Jan Løfberg

Det siger sig selv, at det ikke skal være nemt at bryde ind i en urmagerforretning. Og det er da heller ikke nemt at bryde ind hos Eriks Ure på Søborg Hovedgade 63A. Alligevel lykkedes det indbrudstyve natten til torsdag at bryde ind og stjæle mærkevareure til en værdi af mindst 120.000 kroner.

Tyvene skaffede sig adgang til forretningens aflåste baggård gennem naboens have. Herfra er der stålgitre for både døre og vinduer. Tyvene fik skåret vinduets 10 massive stålstænger over, ligesom gitteret for døren blev flået ned. Så det var ret voldsomt. Inde i lokalet er der sensorer, alarmer og røgkanoner, der alle blev udløst.

– På videoovervågningen kan man kun se én hætteklædt tyv. Han var inde i forretningen i et par minutter og gik målrettet efter tre skabe med mærkevareure. Han vidste, hvad han gik efter og var hurtigt ude. Jeg kan ikke forestille mig, at han har gjort det alene. Han må have haft nogle hjælpere, siger en chokeret Brian Kaas, indehaver af Eriks Ure, der har meldt indbruddet til både politi og forsikringsselskab.

Allerede i december fik Brian Kaas at vide, at en hætteklædt mand havde stået i gården ved nattetid, men dengang skete ikke noget: – Han har nok undersøgt mulighederne. Efterfølgende var jeg naturligvis opmærksom på, hvilke kunder der kom i butikken. Desværre var der en stor saltkasse i gården, som tyvene kunne sætte hen under vinduet og stå på – det gjorde det i hvert fald nemmere for dem, siger Brian Kaas.

Hændelsen førte til, at Eriks Ure havde lukket i to dage i sidste uge. I denne uge forventer Brian Kaas at have åbent som sædvanlig: – Jeg mangler selvfølgelig nogle varer. Og der har også været en del oprydningsarbejde. Indbruddet fører selvfølgelig til, at vi gør det endnu sværere at begå indbrud.