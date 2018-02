18 mio. kr. for en gymnastikhal

GIF-Gymnastik arrangerede regionsmesterskaberne i Gladsaxe Sportshal i januar - forårets sidste store stævne i hallen. I dagligdagen mangler GIF haltid, så derfor er mange unge gymnastikinteresserede på venteliste. Foto: Kaj Bonne.

GIF-Gymnastik har været rundt for at se på, hvordan andre kommuners gymnastikforeninger huser deres aktiviteter

Af Jan Løfberg

Det er vist ingen hemmelighed, at GIF-Gymnastik med sine næsten 2.500 aktive medlemmer har store udfordringer med at skaffe den fornødne haltid til alle foreningens medlemmer. Ud over foreningens egne medlemmer, så sørger de også for bevægelse til næsten 16.000 gæster om året. Gyngemosehallen er fyldt til bristepunktet. Derfor er GIF-Gymnastik hele tiden på udkig efter nye muligheder. Og meget gerne i eget regi.

– Vi har været nede at se, hvordan de gør det i Gymnastikforeningen Køge Bugt. De driver en hal, som er en selvejende institution. Og hele deres set-up er virkelig noget, som vi kan se som en fantastisk mulighed for os. Vi kan skabe Gladsaxe Gymnastik Center, hvor der er aktivitet hele dagen. Vi kan lave tidlig motoriktræning for vuggestue- og børnehavebørn og hele skoleforløb med undervisning og bevægelse for skoleeleverne, siger Jan Darville, sportschef i GIF.



Visioner er fremlagt

GIF-Gymnastik forelagde sammen med Gladsaxe Svøm et visionært udspil for snart halvandet år siden. Projektet blev kaldt for ”Blågård Park”. Det blev fremlagt allerede inden Gladsaxe Kommunes køb af Blågård-grunden fra Københavns Kommune. Men visionerne er indtil videre endt uden særlige bemærkninger fra det politiske landskab.

– Vores budget er på 30 millioner kroner for en hal med en masse gode faciliteter, der kan opfylde vores ambitioner. I vores set-up er støtten fra Gladsaxe Kommune knap det halve, til resten sørger vi selv for finansiering fra diverse fonde og lån. Det er store summer for en forening, men vi er helt overbeviste om, at vi ligesom Køge-folkene kan få sorte tal på bundlinjen, siger Frank Bøgelund, formand i GIF.

Planen hos GIF-Gymnastik er, at ud over den nye hal, så laver foreningen en driftsaftale med kommunen omkring Gyngemosehallen og gymnastiksalene på Blågård, sådan at de kan samle det til ”Gladsaxe Gymnastik og Bevægelses Center”. Der er ambitioner i GIF. Vi vil skabe et bevægelsesmekka for alle aldre, specialindsats for særlige grupper, mini lejrskoler, mulighed for træningslejr og meget mere. Det kan blive et center, der sætter Gladsaxe på landkortet og kan få langt over 100.000 besøgende om året, fortæller Jan Darville.

117 kroner pr. borger

I 2018 har Gladsaxe Kommune et budget på 8 millioner kroner til nyetableringer på idrætsanlæggene: – Det svarer til, at hver borger i Gladsaxe bidrager med 117 kroner årligt til de nedslidte anlæg. Og ud af de 117 kroner bruges størsteparten til svømmestadion og rostadion. Jan Darville mener, at behovet er langt større end de midler der bliver afsat, og peger på, at man med det set-up som GIF-Gymnastik kommer med, virkelig får mange kvadratmeter for pengene, og dermed også mulighed for ved siden af, at finde penge til andre idrætsanlæg i kommunen.

GIF-Gymnastik har også en pointe i den verserende kønsrolledebat. Om den offentlige satsning mest foregår blandt drenge og mænd: – Med et Gladsaxe Gymnastik Center han vi virkelig fået taget et favntag på to problemer. Gladsaxe har i forhold til andre kommuner underskud af borgere, der er medlem af en idrætsforening under Danmarks Idrætsforbund, og særligt hos pigerne ligger vi under gennemsnittet i Danmarks Idrætsforbund. Med en ny hal og et nyt center vil vi virkelig kunne rykke på vores ventelister, der er klart domineret af piger og ubalancen imellem de to køn, da statistikken viser os, at gymnastiksporten har 61% piger og 39% drenge. Så også her kan vi gøre en forskel, siger Frank Bøgelund.

I GIF-Gymnastik drømmer man stort, men også realistisk hvis kommunen er med på den. Vi laver en professionel organisation i et frivilligt miljø, hvor der er plads til alle uanset alder og køn. Det har givet enestående resultater andre steder. I Køge er de i fuld gang med at projektere en hal mere, der er ikke mere plads i den kun halvandet år gamle hal.