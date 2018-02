375 hørte på

Journalist Henrik Wolsgaard-Iversen, den amerikanske dirigent Dennis Mackrel og Ib Glindemann causerede om bigbandmusik, og det var jævnt underholdende. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Jazzklub trak mange tilhørere lørdag aften

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe Jazzklub føjede lørdag aften et nyt lille afsnit til dansk musikhistorie.

DR Big Band afsluttede lørdag aften et større musikprojekt, hvor fokus denne syvende og sidste temaaften var rettet mod bigbandmusikken. Det foregik i aulaen på GXU-centret – den gamle Marielyst Skole

Det var lykkedes for jazzklubben at invitere komponist og orkesterleder Ib Glindemann – der nu er 83 år – til Gladsaxe som gæstedirigent.

Med tre elegante arrangementer styrede han det talstærke orkester til en unik musikalsk oplevelse for de 375 fremmødte deltagere.

Ib Glindemann dannede bandet i 1964.

Aftenens anden dirigent var den amerikanske trommeslager Dennis Mackrel, der optrådte som professionel første gang som 10-årig og senere prægede Count Basies orkester, hvor han først spillede og senere

arrangerede for og dirigerede.