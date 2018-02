Aktive dommere

Gladsaxe Taekwondo Klub har nu fire teknikdommere

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe Taekwondo Klub er allerede kommet godt i gang med stævnesæsonen 2018. For 14 dage siden deltog Amalie Pedersen og Lisa Lents ved Nordiske Mesterskaber i Finland, og her kom Lisa hjem med hele to broncemedaljer. Lisa er tidligere verdensmester i taekwondo, og efter 10 års pause, hvor hun primært har fungeret som træner og dommer, er hun nu tilbage på banen.

Samme weekend deltog klubbens to landsholdsmedlemmer sammen med resten af det danske landshold ved et stort stævne i Lille, Frankrig, hvor begge kom hjem med medaljer og flotte resultater. Alba Hollederer tog bronce i pair og fik en 5. plads i den individuelle konkurrence med 56 deltagere fra hele verden.

Johan Hollederer tog guld i team og fik en 5. plads i den individuelle konkurrence såvel som i freestyle konkurrencen. Det danske landshold tog pokalen for mest vindende hold foran Spanien og Holland.

Denne weekend har klubben deltaget i årets første danske stævne, og det var med debut til klubbens to nyudklækkede dommere, Formand Tomasz Suski og Næstformand Ferran Hollederer. Tomasz og Ferran tog uddannelsen som teknik-dommer i slutningen af sidste år. Klubben har nu 4 godkendte teknik-dommere. Udover weekendens debutanter, deltog også Lisa Lents, der er mangeårig international dommer, og i kulissen stod Edina Lents, dommerleder i Dansk Taekwondo Forbund og ansvarlig for dommeruddannelsen herhjemme.

På udøversiden var stævnet i Munkebo også en succes. Tomasz Suski tog en pause fra dommergerningen og var selv på banen, hvor han sikrede sig en guldmedalje. Det samme gjorde Lisa Lents, der også sikrede sig guld i sin gruppe. Amalie Pedersen fik sølv i sin gruppe, og Mathilde Suski fik bronce. 4 deltagere, 4 medaljer – det er en absolut godkendt præstation.