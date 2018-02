Alletiders aflastning for pårørende til demente

Helle Sørensen (tv), Lone Skov (midt) og Lena Rasmussen har arbejdet i Egeklubben siden starten i 2007. Foto: Kaj Bonne.

Egeklubben er det ene af to tilbud i Gladsaxe Kommune for pårørende til demente

Af Jan Løfberg

Rammerne er hjemlige og hyggelige i Egeklubben på Signalvej (ved Egegården og en sidevej til Klausdalsbrovej). Der er hjørneskabet, som man kan huske det hjemmefra bedsteforældrene. Kakkelbordet, sofaen og lænestolene.

Egeklubben er opbygget, så den til forveksling ligner et rigtigt hjem. Egeklubben er sammen Mølleklubben Gladsaxe Kommunes to daghjem. Klubberne er et tilbud til demente borgere, og Egeklubben har som det eneste sted et heldagstilbud til de demente på alle hverdage fra 9.45 til 14.45, hvor klubbens tre ansatte Helle Sørensen (social- og sundhedsassistent), Lone Skov (plejehjemsassistent) og Lena Rasmussen (ergoterapeut) står klar med varme hænder.

Når man tænker på, at Gladsaxe Kommune har ca. 1.100 demente borgere, hvoraf de fleste stadig bor hjemme sammen med deres ægtefælle, så siger det sig selv, at der er et stort behov for aflastning. Særligt hvis ægtefællen stadig er erhvervsaktiv.

– Når vi kommer ud på hjemmebesøg, hvor vi fortæller den demente og ægtefællen om, hvad vi kan tilbyde, så sidder vi ofte tilbage og undrer os over, hvordan den pårørende overhovedet er i stand til at få det hele til at fungere. Jamen, den pårørende har jo haft brug for os i årevis uden at spørge om hjælp. Vi kan se, hvor udbrændt den pårørende er over at skulle have ægtefællen med konstant. Det kan være ret grænseoverskridende, at have sin demente mand med, når man skal til gynækolog – for nu bare at tage et sådant eksempel, siger Lone, Lena og Helle.

Klubberne i Gladsaxe Kommune sørger for at give de demente adspredelse og kompetent omsorg og ikke mindst virke som aflastning for de pårørende.

Et pusterum

De ansatte på Egeklubben gør meget ud af, at det netop er aflastningen som er væsentlig: – Mange pårørende gør sig slet ikke begreb om, hvor meget nemmere deres liv kan blive, hvis de indimellem er i stand til at få et pusterum fra at passe deres demente ægtefælle, fortæller de ansatte i Egeklubben.

Lena Rasmussen, Helle Sørensen og Lone Skov har alle arbejdet i Egeklubben, siden den åbnede i 2007: – Jo, vi kender hinanden rigtig godt. Og vi nyder at gå på arbejde. Det er klart, at man som ansat skal have tålmodighed, når man arbejder med demente borgere, men det er mindst lige så vigtigt at have interesse for området, siger de. Alle tre havde før ansættelsen i Egeklubben beskæftiget sig med demente i deres tidligere jobs.

Egeklubben er først og fremmest en klub: – Borgerne der kommer her taler også om deres kammerater og venner. Her har de deres frirum. Selv om mange af dem fornemmer, at de har lidt svært ved at følge med, så ved de, at de her kan være sig selv, fortæller personalet.

Stor aldersspredning

Aldersspredningen i Egeklubben er fra folk midt i 50erne til midt i 90erne: – Mange tror, at vi kun spiller giro 413 og folk sidder i klunkemøbler, men vi har altså også yngre demente, som hører Pink Floyd! Så vi har et bredt udsnit af befolkningen her – fra hippien, der har været i Amsterdam og til landmanden, der har gået på de lollandske marker.

Henvisningen til klubberne kommer fra kommunens visitator. Men før kommunen bliver opmærksom på den pårørendes behov, så er det nødvendigt, at behovet kommer frem i lyset.

– Her i klubben er vi lige på stadiet, før den demente rykker på plejehjem. Vi har mange mænd i klubben i øjeblikket, og nogle af dem kommer her gennem mange år. En af vores vigtigste opgaver er at finde frem til, hvad der passer for den enkelte – eller det vi med et fint ord kalder for personcentreret omsorg. Og så glæder det os altid, når vi kan se, at den demente har haft en god dag hos os, siger Lone, Helle og Lena.

Egeklubben har i øjeblikket seks af otte-ni pladser besat. Der er altså fortsat mulighed for, at pårørende til demente i Gladsaxe kan få aflastning i dagligdagen. De fleste demente kommer i Egeklubben en eller to gange om ugen, og skulle der være helt særlige behov, så kan det lade sig gøre op til tre gange om ugen.

Der er altså stadig muligt at få en henvisning til Egeklubben eller Møllegården. Det er i hvert fald en mulighed, som pårørende til demente bør forfølge, hvis de stadig vil blive boende sammen hjemme, men også har behov for at være sig selv i nogle timer indimellem.

/]

Egeklubben gør meget ud af at skabe et hyggeligt frirum for de demente borgere.

Foto: Kaj Bonne.

/]

Hjemlig hygge i Egeklubben. Foto: Kaj Bonne.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk