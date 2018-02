Børnebanko i MENY

Butikken i Bagsværd klar med pladerne på torsdag og børnekasse på søndag

Af Jan Løfberg

MENY i Bagsværd vil bidrage til at vinterferien bliver lidt sjovere, når det ugentlige indkøb, sammen med ungerne skal ordnes.

Forretningen har åbnet en børnekasse, hvor børn barn kan få lov til at ekspedere og lege kassemedarbejder i MENY.

Når den sidste vare er bippet igennem og pakket ned, belønner butikken med både et diplom og en lille præmie, som tak for den flotte indsats.

I vinterferien slipper ungerne for matematiktimen, men derfor kan man stadig have sjov med tal.

MENY inviterer til børnebanko, hvor alle plader og præmier er til børnene.

MENY vil give ungerne en skæg oplevelse og mulighed for at hygge med forældre eller bedsteforældre, når tallene råbes op og skal findes på bankopladen.

Fakta

• Kom og prøv børnekassen søndag. 18. februar kl. 11-13.00.

• Der råbes det første tal op til børnebanko torsdag 15. februar kl.13.00

• Bankobilletter købes i kiosken til 25 kr. Ekstra plader kan købes på dagen, til 15 kr. pr. stk.

• Der vil være præmier fra Peter Beier, Legekæden, MENY, Din Tøjmand og oplevelsesbokse fra Go Dream.