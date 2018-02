Dårlig lyd kan give stress

En kreativ akustikløsning: – dots – der kan sættes op i forskellige farver. Foto: Privat.

Bedre lyd kan give bedre humør og mentalt overskud

Af Niels Rasmussen

Akustikken er dårlig mange steder i Gladsaxe – både arbejdspladser og private hjem lider under dårlige akustikforhold.

Det ved ekspert i akustik Karsten Skytteløv, der turnerer rundt i hele landet og tjekker lydmiljøer.

Den dårlige akustik finder han både på skoler, arbejdspladser og i stigende grad i private hjem, hvor ombygninger resulterer i store køkkenalrum med hårde flader.

”Dårlige lytteforhold er altid et problem de steder, hvor mennesker skal opholde sig og tale sammen. De kan ikke koncentrere sig om det, de skal høre. Træthed, irritation, konflikter og hovedpine er bare et udpluk af de symptomer, der viser sig, hvis der er dårlige lytteforhold.

Folk vil opleve, at de skal tale højere for at blive hørt. De vil simpelthen føle sig stressede,” fortæller Karsten Skytteløv.

Den dårlige akustik opstår typisk, fordi efterklangstiden i rummet er for lang.

Lyde og stemmer kører rundt og bliver hængende i lokalet uden at dø ud. Derfor bliver lyden højere.

”På mange arbejdspladser og i private hjem ligger efterklangstiden ofte på mere end det dobbelte af, hvad den burde, og ingen tænker over syndebukken i det daglige. Men dårlig akustik er virkelig noget, der mærkes i negativ retning hver dag. Man bliver irriteret på kollegaerne, irettesætter børnene lidt mere og mangler overskud efter ophold i rummene,” pointerer Karsten Skytteløv.