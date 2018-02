De løfter i flok

Mette Fasmila Pedersen er en af Danmarks allerbedste kvindelige vægtløftere. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Der har ikke været flere konkurrencevægtløftere i Bagsværd i over 50 år

Af Jan Løfberg

Det summer af aktivitet i Bagsværd Vægtløftnings Klub. Der trænes og svedes på livet løs. Hovedparten af vægtløfterne er unge mennesker. Det kan glæde ethvert formandshjerte inden for den organiserede idræt. Men i BVK er formanden også ung: Kasper Nørr har været formand i 10 år og er blot 38.

Trænerstaben består af mere rutinerede kræfter, som kan hjælpe de unge med at komme godt ind i sporten. René Larsen, Tommy Darling og ungdomstræneren Kim Mikkelsen sørger for at føre de unge frem på en ordentlig måde.

– Det gælder jo ikke bare om at komme noget på vægtene. Det er helt bevidst, at vi i starten ikke forsøger at få vores unge til at løfte så meget som muligt. Vi giver dem i stedet den rette teknik, så de kan få det maksimale ud af styrken, siger Tommy Darling.

Denne bevidste strategi ser ud til at bære frugt. For BVK har succes på ungdomsfronten, og dermed følger de unge godt med den succes, som BVKs seniorløftere har leveret i de senere år. Det betyder, at både de unge og seniorerne skal deltage ved europamesterskaberne i deres respektive aldersgrupper. Klubben har samlet syv-otte landsholdsløftere i de to kategorier. BVK har også to færøske mestre: Rudi Persson og hans kone Jenny, der begge studerer i Danmark.

Store forventninger

På ungdomssiden stilles store forventninger til blandt andre 14-årige Esben Larsen, der til sommer skal til U-EM i Livorno i Italien, også 14-årige Maya Bølling er i voldsom fremgang, og Jasmin Lidlgruber Agertoft har allerede vundet NM-bronze og skal også deltage ved U-EM. Klubben har også talenter som den 17-årige Wut Mikkelsen og førsteårs-senioren Gustav Jørgensen. Alle er i færd med at lægge mange kilo på i deres præstationer.

På seniorfronten skal Simon Darville, Mette Fasmila Pedersen og Amanda Manfeld Simonsen til EM i Rumænien i påsken.

Som René Larsen siger: – Jeg har været medlem siden 1966, og der har aldrig været så mange konkurrenceløftere, som vi har nu.

Bagsværd Vægtløftnings Klub har i øjeblikket 30 aktive konkurrenceløftere – også på landsplan er det et meget fornemt tal.

På kvindefronten er det også gået flot fremad medlemsmæssigt. Det skyldes især crossfits popularitet, hvor kvinderne så fortsætter med at dyrke vægtløftning: – Her er udfordringen, at de fleste kvinder, der kommer fra crossfit ikke er fra ungdomsårgangene. Det gør det noget sværere at lære dem de tekniske detaljere fra bunden. Til gengæld har de masser af styrke, fortæller Tommy Darling.



Bagsværd Vægtløftnings Klub oplever en kolossal fremgang – såvel sportsligt som medlemsmæssigt.

Foto: Kaj Bonne.





14-årige Esben Larsen skal til junioreuropamesterskabet i Italien til sommer.

Foto: Kaj Bonne.

