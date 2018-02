Den nye idræt

Træner Geert Schultze holdt et bræt, som eleverne skulle slå over. Det var bare en af øvelserne i forbindelse med besøget. Foto: Privat.

Gladsaxe Taekwondo Klub besøgte Søborg Skole

Af Niels Rasmussen

Taekwondosporten har en historie, der strækker sig over mindst 2.000 år. Men i Danmark dukkede sporten først op i 1968 via to hollændere, der underviste på campingpladser. Og mange danskere har ikke just det store kendskab til taekwondo.

Det forsøger Gladsaxe Taekwondo Klub nu at ændre på.

Elever fra Grønnemose Skole har fået undervisning i klubben, og nu tager man også ud på skoler.

Gladsaxe Taekwondo Klub har besøgt Søborg Skole, hvor en gruppe på fem børn fik undervisning i kampsporten.

Det var engagerede børn, der klarede udfordringen med bravur, og træner Geert Schultze sørgede for, at der både blev trænet kamp, teknik, gennembrydninger (av), ligesom han fortalte børnene om taekwondo. Klubben, der i år kan fejre 40 års jubilæum, optager løbende nye medlemmer i alderen 5 til 99 år.