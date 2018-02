Der er gang i blokken

I dette sving ved lavhusene i Høje Gladsaxe parkeres der, så det ofte er noget nær umuligt at se modkørende køretøjer. Og der er ikke altid plads til udrykningskøretøjer. Foto: Kaj Bonne.

Parkeringsvagt uddeler mange parkeringsafgifter i Høje Gladsaxe og Værebro

Af Randi Salzwedell

Ordningen skal ikke være en pengemaskine. Den skal animere bilisterne til at tage reglerne alvorligt, og så skal den fremme trafiksikkerheden.

Det er filosofien bag indførelsen af en kommunal parkeringsvagt, der som omtalt for et par uger siden har uddelt så mange opkrævninger, at der er kommet over 500.000 kr. i kassen. En stor del er dog sendt videre til staten.

Men ikke alle lader sig afskrække af at modtage et girokort bag vinduesviskeren.

Det fremgår af tal fra kommunen for to dage sidst i januar.



Høje Gladsaxe: 14 afgifter pålagt. – Værebro: 6 afgifter pålagt. Mandag 22.01.2018. Start Kl. 16.00Høje Gladsaxe: 14 afgifter pålagt. – Værebro: 6 afgifter pålagt. Torsdag 25.01.2018. Start Kl.16.00

Høje Gladsaxe: 8 afgifter pålagt. – Værebro: 5 afgifter pålagt.

Der er også en del ulovlige parkeringer ved lavhusene ved nr. 68 til 80. Her parkeres der på hjørnet, så ingen har en kinamands chance for at se, om der kommer modkørende køretøjer.

-Og når jeg skal ud for at gruse, så kan jeg ikke komme rundt, siger Ole Skrald Rasmussen, der ud over at være formand for trafik- og teknikudvalget også er lastbilchauffør.

Jane Petersen, der er sagsbehandler i parkering Gladsaxe forklarer, hvor kommunen kan blande sig:

Parkeringsafgifterne er givet på de veje i Høje Gladsaxe området, hvor kommunens parkeringsvagter har mulighed for at pålægge parkeringsafgifter.

Ved Stamvejen og i bunden af Høje Gladsaxe er der flere sideveje, hvor vores parkeringsvagter ikke har mulighed for at pålægge parkeringsafgifter.

Grunden til dette er, at der er tale om parkeringspladser på private matrikler, hvor boligselskaberne har indført privat parkeringskontrol.