Det gælder om at holde tyven ude

Låsesmedene Kaj Brendstrup (tv.) og Jan Nielsen foran en af deres tre mobile låseværksteder. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Låse & Sikring er på farten med biler, der kan sikre kundernes boliger mod indbrud

Af Jan Løfberg

Indbrud undgås bedst ved at sikre sig på en sådan måde, at tyven lister videre. Ofte opsættes en ordentlig tyverisikring dog først, når borgeren har været ramt af uheldet. Det ved de alt om i Gladsaxe Låse & Sikring. Virksomheden drives af låsesmed Jan Nielsen, og med i de tre mobile låseværksteder er også låsesmed Kaj Brendstrup og elektriker/alarmtekniker Bo Christensen.

– Mange folk i Gladsaxe tror, at vi ikke eksisterer mere. En ny låsesmed var hurtig til at rykke ind, da vi stoppede med vores butik på Søborg Hovedgade. Men vi er her altså stadig – kun med den forskel, at vi servicerer folk fra marken, siger Jan Nielsen.

De tre erfarne folk inden for låsebranchen gør opmærksom på, at kunderne bør være mest opmærksomme på præventiv sikring – altså tyverisikring, som får tyven til at opgive et indbrudsforsøg, fordi det enten er for besværligt eller tager for lang tid.

– 60 procent af alle indbrud sker gennem vinduer, men tyvene ønsker altid at komme ud af dørene med tyvekosterne. Derfor er det en rigtig god idé at sikre sine yderdøre og eventuelt opsætte ekstra låse. Det nedsætter risikoen for indbrud betragteligt, når tyven udefra kan se, at det er meget vanskeligt at komme ud af dørene, for så skal han igen ud gennem vinduet, fortæller de erfarne folk fra Gladsaxe Låse & Sikring.

Den mobile låsevirksomhed, der fanges på telefon 39 31 12 20, gør sig i alt inden for tyverisikring for private borgere, institutioner og virksomheder. Det drejer sig naturligvis om sikring af døre og vinduer, alarmer, tågesikring, TV-overvågning og adgangskontrol.

Låsefolkenes anbefaling går i tre skridt i prioriteret rækkefølge: 1) Sikr yderdørene, 2) opsæt alarmer, 3) TV-overvågning. De to sidste kan forbindes med smart-

phonen, så man kan agere, selv om man ikke er hjemme.