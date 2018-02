DR Big Band på turne gæster Gladsaxe

Danmarks ypperste Big Band på besøg på lørdag

Af Niels Rasmussen

Danmarks radios Big Band rejser for tiden rundt i landet, og på lørdag gives der koncert på GXU – den gamle Marielyst Skole på Gladsaxevej.

Koncerten afvikles fra klokken 19.30 og tre timer frem.

Koncerten afvikles under temaet ”Guld fra arkivet – legendernes jazzhistorie” og blandt musikerne er også jazzmusikeren, komponisten og orkesterlederen, Ib Glindemann, der er 83 år.

DR Big Band spiller musik fra deres enestående samling af numre trukket direkte ud af bigbandets DNA. Sammen med ingen ringere end den amerikanske trommeslager og kapelmester Dennis Mackrel har DR Big Band været en tur inderst inde i nodearkivet og fundet guldet frem til det danske jazzpublikum.

Med sig rundt i Vinterjazz-landskabet har de sangerinden Claudia Campagnol, som de seneste år har gjort sig bemærket i både Ung Jazz og på forskellige europæiske jazzscener.

DR Big Band har gennem årene tiltrukket adskillige af verdens allerfineste solister, komponister og dirigenter. Det betyder, at bigbandet i dag har et helt unikt arkivmateriale, der bugner af musik signeret af store jazz-ikoner som Bob Brookmeyer, Thad Jones, Ray Pitts, Jim McNeely og mange flere.

“Publikum kan se frem til en koncert, der hylder en perlerække af de gamle mestre i bagkataloget, som hver især har sat sit præg på den danske og internationale jazzscene siden 1960’erne, og som ikke mindst har været med til at forme DR Big Band. Kernerepertoiret vil blive udfoldet på ny for øjnene og ørerne af publikum, og DR Big Band viser endnu engang, at de løfter en ganske særlig musikalsk arv, der stadig genlyder på jazzscenen i dag,” lyder det i en pressemeddelelse.

I dag er Mackrel en fremtrædende arrangør og kapelmester, som blandt andet i perioder har ledet Count Basies gamle orkester og således har cremen af amerikansk bigbandjazz helt inde under huden.

Mackrel har også tidligere dirigeret DR Big Band.