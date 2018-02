En ærlig børnebog om psykiske sygdomme

Ingrid Nørup fra Mørkhøj har skrevet en bog som forklarer børn mellem 7 og 15 år om psykiske sygdomme. Foto: Kaj Bonne.

Forfatteren Ingrid Nørup pakker ikke tingene ind i ”Hvad er der galt, mor?” Børn mellem 7 og 15 år får klar besked om psykiske sygdomme, som det ellers kan være svært at tale om

Af Jan Løfberg

Ingrid Nørup er en ildsjæl fra Mørkhøj, som ikke lader sig kue af, at hun siden 1970 har været ramt af en bipolar sygdom (maniodpressivitet).

Hun har netop udgivet sin 9. bog ”Hvad er der galt, mor?” Det er en børnebog om psykiske sygdomme. Ingrid Nørup henvender sig til børn mellem 7 og 15 år, der har en forælder, en søster/bror eller en ven, der har en psykisk sygdom.

Børnene får forklaret, hvad der er galt med deres mor, men som Ingrid skriver, så kan det ligeså godt være en far, en bror/søster eller ven. Læseren kan bare bytte mor med den relevante person.

Ingrid Nørup har fået en fornem lektøranmeldelse. Det er en anmeldelse som stiles direkte til landets biblioteker. Her blev det pointeret, at Ingrid Nørup ikke pakker tingene ind. Hun er i øjenhøjde med børnene, som hun skriver til.

De fleste af os har svært ved at forholde os til psykiske sygdomme, når vi skal omtale dem i det offentlige rum. Indimellem kan det oven i købet være nemmere at tale om kræftsygdomme end psykiske lidelser. Ingrid Nørup forklarer i bogen: – I Hvad er der galt, mor? fortæller jeg om forskellige sygdomme. Psykiske sygdomme er usynlige. Man kan ikke se dem, som man kan se en brækket arm. Derfor er der ingen, der kan se, at din mor er syg. Min mening med at skrive bogen er at få jer børn og jeres voksne til at tale om det! Vi skal udrydde de negative tanker om det, der er anderledes. Skal der laves om på tingene, er det børnene, der skal fjerne den tavshed, der er omkring psykisk sygdom.

I tillæg til de meget jordnære eksempler gives beskrivelser af behandling med medicin, om indlæggelse, om alternative behandlingsmetoder, og der er også en række telefonnumre til relevante foreninger og behandlingstilbud.

Ingrid Nørup

Hvad er der galt, mor?

80 sider

Mellemgaard

149,95 kr. (e-bog 119,95)



Ingrid Nørup fortæller uden indpakning om de svære lidelser.

Hun beskriver

Depression

Mani

Skizofreni

Elektrochok

Fødselspsykose

Fobier

Alkoholisme

Anoreksi

Selvskadesygdom

Stemmerne

ADHD

ADD

Borderline

OCD

Autisme