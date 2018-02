En genvej til skolen

Med lidt hjælp fra professionelle kunstnere kom der mange fine selvportrætter ud af indsatsen. Foto: Privat.

Børn malede selvportrætter

Den næste måneds tid kan man se en helt speciel udstilling i BellaArt på Columbusvej. Alle billederne er selvportrætter. Det er børn, som har malet sig selv – med hjælp fra professionelle kunstnere.

I BellaArts butik er der til daglig udstilling og salg af dansk kunsthåndværk og billedkunst. Det er dog sjældent, at man her kan opleve børn som kunstnerne.

Billederne er et resultat af et større projekt – Projekt Stjernedrys, som pædagoger, lærere og kunstnere har lavet med 70 børn i alderen 5-10 år. Det er kunstneriske selvportrætter med maling og pensel.

”Det er virkelig fascinerende at se, hvordan børnenes selvforståelse er kommet ned på lærredet”, siger Nanni Theill, ejer af BellaArt. ”Mange fotos viser også børnene, mens de arbejder med portrætterne. Det er både rørende og fascinerende.”

Et andet resultat af projektet blev en bog, som beskriver processen og har tips og ideer til andre fagfolk, der kunne tænke sig at arbejde med samme emne. Bogen fordyber sig i emnet identitet og selvforståelse og beskriver på en let tilgængelig måde, hvordan dette kan bruges i praksis. Bogen er til salg i forbindelse med udstillingen.

Projektet handlede om, hvordan man kan lette overgangen fra børnehave til SFO og skole for børnene. Man har brugt kunst og kultur som arbejdsredskab for at give børnene oplevelsen af helhed og sammenhæng mellem hjem, børnehave, SFO, klub og skole.

Udstillingen kan ses i BellaArt, Columbusvej 1, 2860 Søborg til og med 21. marts 2018 i butikkens åbningstid.