En sand mester takker af

Daniel Day-Lewis og Vicky Krieps i “Den skjulte tråd”. Foto: UIP

Daniel Day-Lewis imponerer i Den skjulte tråd i Bibliografen

Af Niels Rasmussen

Ferietid er som sædvanlig børnenes tid i bibliografen, og vinterferien er ingen undtagelse. Pixar har lavet deres bedste film længe med den eventyrlige ”Coco”, der følger drengen Miguel på en rejse ind i de dødes rige.

Filmen er et sandt festfyrværkeri af farver, skøre karakterer og vidunderlige sange, og man skal være særdeles hårdkogt, hvis ikke man kniber en lille tåre mod filmens afslutning.

Ferien bringer også ”Vitello” og ”Hodja fra Pjort” med sig, der begge er rettet mod de helt små.

Der er fuld fart over feltet i begge film, og hvad enten man kommer fra Ringvejen eller Pjort, er det godt, man har gode venner. Man ved nemlig aldrig, hvornår man får brug for dem.

Midt i denne børnetid har Bibliografen dog plads til en enkelt premiere til det mere modne publikum. Det drejer sig om mesterværket, ”Den skjulte tråd”, der tilsynela dende samtidig er hovedrolleindehaveren Daniel Day-Lewis’ afskedsfilm. Viser det sig at være sandt, er det her måden at slutte af på.

Filmen handler om den feterede modedesigner Reynolds Woodcock, der i den unge Alma finder en muse, der bringer vitaliteten men også dramaet tilbage i hans liv. Daniel Day-Lewis spiller blændende, og vi kan nu føje rollen som Reynolds Woodcock til en lang række uforglemmelige roller i en karriere, der begyndte i midten af 1980erne med ”Et værelse med udsigt” og ”Mit smukke vaskeri”.

Siden blev det til Oscarstatuetter for hovedrollerne i ”Min venstre fod”, ”There Will Be Blood” og ”Lincoln”.

”Den skjulte tråd” har premiere i Bibliografen torsdag 15. februar.