En stjerne på vej

Indra Rios-Moore river nærmest tæppet væk under nogle tilhørere, når hun giver sine numre. Foto: Foto: Privat.

Hendes mor er fra Puerto Rico, hendes far har amerikanske og syriske rødder, og hun bor i Århus. Gladsaxe Jazzklub trumfer på fredag med besøg af den århusianske jazzkvartet, Indra. Musikerne har nu opnået et internationalt gennembrud, men de er bestemt ikke kommet sovende til det.. Det har kostet sved, tårer, nattesøvn og bunker af […]

Af Niels Rasmussen

Hendes mor er fra Puerto Rico, hendes far har amerikanske og syriske rødder, og hun bor i Århus.

Gladsaxe Jazzklub trumfer på fredag med besøg af den århusianske jazzkvartet, Indra.

Musikerne har nu opnået et internationalt gennembrud, men de er bestemt ikke kommet sovende til det.. Det har kostet sved, tårer, nattesøvn og bunker af penge at nå så langt for ægteparret; Indra Rios-Moore (US) og Benjamin Trærup (DK).

I anledning af, at Indra udkommer med et nyt album på det legendariske pladeselskab Impulse Records (Duke Ellington, John Coltrane og Ray Charles) tager musikerne på turne i februar og marts 2018, som en del af en større Europa-Tour.

”Vi vil meget gerne kigge forbi Gladsaxe, hvis I har lyst til at lave en koncert med os”, udtrykte saxofonist Benjamin Trærup sidste efterår. Den chance ville jazzklubben bestemt ikke lade gå fra sig, hvorfor der hurtigt blev indgået en aftale om besøg med den anerkendte prisvindende musikgruppe.

Bandet har for alvor fået et internationalt gennembrud i 2016, med koncerter i Paris, New York, Berlin, München, Zürich og Wien.

Indrasseneste album ”Heartland” blev nomineret til en Amerikansk Grammy og magasinet ,Jazz Special, kårede ”Heartland” til Album of the Year i 2015.

Indra har desuden vundet en Danish Music Award for Årets Vokal-Udgivelse.

Besætning: Indra Rios- Moore, vokal; Benjamin Trærup, saxofon; Knut Finsrud, trommer og Thomas Seithen, bas.