Eventyr og store følelser

Timothée Chalamet og Armie Hammer i ”Call Me By Your Name”. Foto: UIP

Yderst varieret program i Bibliografen

Af Niels Rasmussen

Ole Lund Kirkegaards eviggyldige klassiker, ”Hodja fra Pjort”, er tilbage på det store lærred. Denne gang fortælles den velkendte historie om Hodja og det flyvende tæppe i en sjov, energisk og moderne tegnefilm for hele familien.

Lige så energisk fortalt er Pixars ”Coco”, der udspiller sig på de dødes dag i Mexico. Men bare rolig, i Mexico er det en festdag, og ”Coco” er da også et sandt festfyrværkeri af farver, musik, følelser og sjove karakterer. Ydermere er ”Coco” klar favorit til dette års Oscar-uddeling, så det er uden tvivl en oplevelse, man ikke må snyde sig selv for.

For det mere modne publikum byder de kommende dage på to bud på en hyggelig aften i Bibliografens mørke. Først er der ”Fifty Shades – Fri”, der er tredje film i rækken om Anastasia og Christian og deres mere og mere intense forhold.

Ovenstående film har alle premiere torsdag 8. februar.

Knap så intenst, men ikke mindre dramatisk er ”Call Me By Your Name”, der følger den 17-årige Elio i løbet af en sommer i det nordlige Italien. Pludselig vendes Elios verden på hovedet, da den lidt ældre Oliver ankommer til byen. Det er tydeligt, at der er noget mellem de to unge mænd, og deres følelser folder sig gradvist ud i en række meget diskret fortalte scener.

Filmen er i det hele taget blændende fortalt. Billed- og lydside er fortryllende, og de to hovedrolleindehavere gør det intet mindre end fremragende. ”Call Me By Your Name” kan ses i Bibliografen fra mandag 12. februar.