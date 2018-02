Fastelavn – Karneval Farvel, flæsk!!

Foto: Kaj Bonne

Af Charlotte Pedersen

Faste

I en tid, hvor TV-kokke dyrkes som rockstjerner, hvor kogebøger er den mest solgte julegave til voksne herhjemme, og hvor enhver avis med respekt for sig selv skal have mindst eet ugenligt tillæg med madopskrifter og restaurantanmeldelser, kan det måske være på sin plads at minde om, at vi inden længe går ind i en fastetid.

40 dage

Fra onsdagen efter fastelavn, askeonsdag, og helt frem til påskedag er det kirkens fastetid, hvor man ifølge traditionen undgår kød, sukker og alkohol. At fasten varer præcis 40 dage skyldes ifølge tradtionen, at Jesus fastede 40 dage i ørkenen efter sin dåb, og Moses’ ophold på Sinai bjerg, hvorfra han fik stentavlerne med de 10 bud, har også været angivet som en begrundelse for påskefastens længde.

Oldkirken

I den kristne tradition har faste og afholdenhed traditionelt været betragtet som en modvægt mod det legemlige, en styrkelse af det åndelige og som en forberedelse til bøn, særlige ceremonier og højtider. I nogle af de ældste vidnesbyrd, der er bevaret fra oldkirken i de gamle såkaldte kirkefædres skrifter nævnes onsdag og fredag (!) som ugentlige fastedage; i perioden forud for dåb (der i begyndelsen kun var voksendåb) skulle dåbskandidaterne faste, ligesom det at modtage brød og vin til altergang kun fandt sted på fastende hjerte. Sidstnævnte regel findes stadig i den katolske kirke, og det er også skik og brug i visse protestantiske kirker.

Den katolske kirke – Martin Luther

I den katolske middelalderkirke blev fasten knyttet uløseligt sammen med det at angre sine synder, gøre bod og få aflad, og længde og mængde af fastetider blev kraftigt forøget. Det var en udbredt forestilling, at den fastendes bøn ville stige mod himlen som en ørn, mens den mættes bøn ikke kunne lette, men måtte synke til jorden.

Ikke overraskende forkastede Martin Luther under reformationen enhver tanke om faste som en pligt og måde at opnå Guds nåde på, dog blev nytten af den frivillige faste fremhævet.

Farvel flæsk

I dag, hvor vi spiser langt mere end vi behøver, langt oftere end vi behøver, og – virker det som – ikke så meget for at overleve som at holde livet ud, kunner det måske være en god ide at lade fasten igen komme til ære og værdighed. Måske ville det igen give mening, når vi i Fader Vor siger: ”Giv os i dag vort daglige brød”, hvis vi holdt op med at støtte kødproducenterne i 40 dage før påske og fejrede fastelavn eller karneval i ordets egentlige betydning: Farvel Flæsk !!

Charlotte Pedersen, Bagsværd Kirke