Festfyrværkeriet fortsætter

Oliver Carrara fik en halv time på banen og brugte tiden yderst fornuftigt: Han scorede de tre sidste mål i sejren på 4-0. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe sikrede sig ny storsejr

Af Randi Salzwedell

AB Gladsaxe går fra succes til succes i trænings kampene. Målscoren for de tre første kampe er nu på 17-0.

Først blev Stenløse fra danmarksserien besejret 7-0. Så gik det ud over Ledøje-Smørum, der måtte tage hjem med 0-6 i bagagen.

Og lørdag var det så sjællandsserieholdet fra Køge Nord FC – tidligere Rishøj – der fik travlt med at forsvare sig.

Da de 90 minutter var overstået, havde AB Gladsaxe vundet med 4-0.

Vanen tro fik hurtigløberen Rasmus Tangvig atter scoret. I 1. halvleg havde han en fin afslutning med en tæmning og en vending og et skud. Men gæsternes keeper reddede meget flot.

Ved pausen var stillingen 0-0, men i de sidste 45 minutter kom målene. Rasmus Tangvig gjorde det til 1-0, og da Oliver Carrara kom på banen med en halv time tilbage udnyttede han chancen ved at score de tre sidste mål.

Rasmus Tangvig har scoret seks ud af de 17 mål.

Han skal nok regne med ekstra opmærksomhed fra modstandernes side, men så bliver der jo mere plads til medspillerne. Det er ikke mange måneder siden AB Gladsaxe lavede dumme forsvarsfejl, der betød at modstanderne lynhurtigt kom foran. Så var det op ad bakke.

Nu er bolden næsten hele tiden hos modstanderne, og den gamle filosofi med at jo længere væk bolden er fra ens eget mål jo mindre er risikoen for at indkassere en scoring.

AB Gladsaxe spiller onsdag aften ude mod FA 2000 fra danmarksserien og lørdag klokken 11 hjemme mod Nykøbing FC fra 1. division.