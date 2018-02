Glasvirksomhed med klart syn

Direktør Claus Weidinger fra Weidingerglas A/S sammen med Joel, der er ved at stable glas. Foto: Kaj Bonne.

Weidingerglas er blandt de fire Gladsaxe-virksomheder som gennemgår et intensivt forløb, der skal kombinere vækst og en social indsats

Af Jan Løfberg

I efteråret kunne Gladsaxes virksomheder søge om at komme med i projektet ”Vækst med social bundlinje”, som Den Sociale Kapitalfond står for i samarbejde med diverse fonde samt kommunerne i Gladsaxe, Rudersdal og Frederiksberg.

Det er anden afdeling i projektet. Tidligere har virksomheder fra Herning, Ikast-Brande og Kolding været igennem et særligt acceleratorforløb, hvor der er fokus på at hjælpe de udvalgte virksomheder med at finde nye veje til vækst og skabe flere arbejdspladser. Særligt godt er det, når det lykkes at skabe arbejdspladser blandt udsatte borgere, der befinder sig i kanten af arbejdsmarkedet. I gennemsnit fik virksomhederne i det jyske et omsætningsløft på 30 procent. Det er naturligvis inspirerende, så derfor var der rift om at blive blandt de udvalgte i det nye forløb.

Weidingerglas A/S på Generatorvej i Mørkhøj Erhvervskvarter var blandt de fire heldige virksomheder fra Gladsaxe. Sammen med INFOBA (digitale løsninger inden for pædagogik og læring) repræsenterer Weidingerglas Gladsaxes små og mellemstore virksomheder (begge har 10-12 ansatte), mens RTT (totalleverandør til autobranchen) og Malerfirmaet V.S. Larsen (begge med et par hundrede ansatte) repræsenterer de større erhvervsvirksomheder i kommunen.

Gladsaxe Kommune betragter ”Vækst med social bundlinje” som et pilotprojekt, som man måske kan køre videre med i eget regi, hvis erfaringerne viser sig gunstige. Efter ”Payment by result-modellen” betaler kommunen Den Sociale Kapitalfond for at være så dygtige som muligt til at lave forretningsudvikling hos virksomhederne. En forretningsudvikling som så kan bruges til at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Sparring og læring

Weidingerglas A/S er halvvejs inde i første udviklingsforløb, der strækker sig over seks måneder. Der er sparring med forretningsudviklere, der analyserer virksomheden i dybden. Der foregå en dialog med både kommune og jobcenter, og der er undervisning på workshops.

Direktør Claus Weidinger nævner, at man i dette undervisningsforløb fik blik for, at virksomhedens forventningsafstemning ikke hang sammen med outputtet. Nu har Weidingerglas fået nogle indsatsområder, hvor man kan sætte ind. Man har også fået undersøgt marketing og salg, ligesom man har været i dialog med kommunen om mulighederne for deltidsjob og flexjob.

– I det daglige får vi ikke afsat tiden til at fokusere. Men når man har sat en hel dag af til en workshop, så sker der noget. Jeg får i hvert fald noget med retur, som jeg kan bruge, siger Claus Weidinger.

– Min farfar startede vores virksomhed i 1943. Min far overtog og drev den indtil for tre år siden, hvor jeg så tog over. Vi har oparbejdet nogle traditioner og vaner, og de er ikke alle lige hensigtsmæssige. Det er godt at få nogle til at kigge med andre øjne, siger Claus Weidinger.

Unik kompetence

Direktøren peger på, at han er blevet opmærksom på, at man spreder sig for meget i glasvirksomheden: – Vi har ikke haft blik for, hvor unikke vi er. Vi er de eneste i Danmark, der kan dekorere på glas og porcelæn. Mens vi har dekoreret, har vi glemt, at de andre ikke længere kan tilbyde det, som vi kan. I vores fremtidige salgsarbejde vil vi slå på den kendsgerning, siger Claus Weidinger.

Weidingerglas A/S ansætter primært ufaglært arbejdskraft: – Med dagens store fokus på uddannelse hænger ufaglærte ikke længere på træerne. Derfor er det helt oplagt, at vi retter vores opmærksomhed mod de folk, der står på kanten af arbejdsmarkedet. Kan vi få dem ind i et forløb og være med til at forme dem, sikrer vi vores arbejdskraft fremover samtidig med, at vi leverer en social indsats, siger Claus Weidinger.

Erhvervskonsulent Tommy Engedal Kronborg fra Gladsaxe Kommune peger på, at ”Vækst med social bundlinje” falder godt i tråd med kommunens erhvervspolitik om vækst og velfærd: – Man kan sige, at vi i dette projekt tester, om det er muligt at få tingene til at spille sammen. Nu er vi inde i et forløb med Weidingerglas og tre andre virksomheder, og fører det til et positivt resultat, er det helt klart en vej vi forfølger på en større skala i fremtiden.

FAKTA

Weidingerglas A/S

Virksomheden er startet i 1943 af Gerner Weidinger. Gerners farfar Anton emigrerede fra Böhmen (det nuværende Tjekkiet) til Danmark i 1888 med sin kone Johanne og fem børn. Anton blev ansat som glasmaler på Holmegaard. Antons tre sønner Frantz, Paul og Fritz blev alle uddannet inden for glas. Fritz’ søn Gerner blev uddannet glasmaler og startede Weidingerglas på Nørrebro i 1943, og 1948 rykkede man virksomheden til Gladsaxe. Gerners søn Erik var direktør indtil for tre år siden og er stadig i virksomheden. Eriks søn og Antons tipoldebarn Claus er direktør i dag. Claus’ søn Anton er opkaldt efter sin tiptipoldefar.