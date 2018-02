Gode til at få flygtninge i job

12 ud af 22 har fået arbejde i Gladsaxe

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe er den 3. bedste kommune i Danmark til at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge integreret på det danske arbejdsmarked.

Det viser de seneste tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriets integrationsbarometer.

I Gladsaxe er 55 procent af kommunens flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse efter tre års ophold, hvilket svarer til 12 ud af 22 personer.

Dermed lever Gladsaxe til fulde op til regeringens målsætning om, at halvdelen af de flygtning og familiesammenførte til flygtning, som kommer til landet, skal være i arbejde efter tre år. Kun Ringsted og Lyngby-Taarbæk har en højere andel på henholdsvis 57 og 56 procent.

– Her i Gladsaxe arbejder vi målrettet med at få flygtninge i job, fordi vi tror på, at det er den mest effektive måde at styrke integrationen. Derfor er glæder det mig, at vores indsats bærer frugt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.