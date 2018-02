Gymnaster indsamlede 25.000 kr.

Gyngemosehallen var propfyldt under Danmarksindsamlingen. Foto: Privat.

Flot indsamlingsresultat hos GIF-Gymnastik under Danmarksindsamlingen

Af Niels Rasmussen

I forbindelse med Danmarksindsamlingen havde GIF-Gymnastik inviteret til glad bevægelse og gymnastik i Gyngemosehallen samtidig med, at man støttede det gode formål.

Der var liv i hallen, som i en myretue en varm sommerdag. Der var masser af aktivitet, og når der var brug for en pause, var det muligt at købe kage og saftevand. Alle indtægter gik ubeskåret til Danmarksindsamlingen, og det var en meget tilfreds kasserer for GIF-Gymnastik, Lisbet Vad, som sendte hele 24.700 kroner ind til indsamlingsshowet.

– Det var en fantastisk dag med mange glade mennesker og en kæmpe indsats fra de frivillige. Tusind tak til alle, sagde Lisbet Vad, som er ret sikker på, at GIF-Gymnastik er klar igen til næste års indsamling.