Han er Danmarks bedste elektrikerlærling

Nikolaj Sinding Nielsen fra Elfirmaet PHL i Gladsaxe vandt DM i skills i Herning Messecenter

Af Jan Løfberg

DM i skills er næsten som en sportskonkurrence. Det gælder om at vinde, og så er der mange tilskuere til begivenheden. I Herning Messecenter fulgte 48.000 mennesker danmarksmesterskaberne i håndværk.

Mesterskaberne omfattede 42 konkurrencefag, og den 20-årige Nikolaj Sinding Nielsen blev kåret til Danmarks bedste elektrikerlærling.

Gladsaxe Bladet talte med en glad Nikolaj Sinding Nielsen: – Det var en stor oplevelse at deltage i mesterskaberne over for så mange mennesker. Min familie kom forbi, og så var fire af mine kolleger fra Elfirmaet PHL også forbi for at heppe på mig.

Nikolaj skulle lige vænne sig til, at folk stod og kiggede på, mens han forsøgte at koncentrere sig om opgaverne.

I forrige uge sendte PHL som sædvanlig medarbejderne på en lille skiferie:

– Vi var fire dage i Østrig – og det passede også med, at kollegerne kunne fejre mig, fortæller Nikolaj Sinding Nielsen, der når han har afsluttet sin fireårige lærlingeuddannelse den 3. august er blevet lovet fortsat ansættelse hos PHL.

Nikolaj Sinding Nielsen tog 9. klasse på Enghavegård Skole i Mørkhøj, og han fortsatte med 10. klasse på erhvervslinjen hos GXU.

Danmarksmesteren var lidt i tvivl om, han skulle være tømrer eller elektriker. Han har altid interesseret for at arbejde med teknik, og det er der så rigeligt af i elektrikerfaget: – Men man skal jo også kunne klare store kabler, og denne kombination passede mig fint.

Lang vej til Herning

Vejen til Herning Messecenter var lang for Nikolaj. Først skulle han igennem de såkaldte skolemesterskaber på Frederiksberg, hvor han kvalificerede sig til regionsmesterskabet i Roskilde. En andenplads her gav ham plads ved landsfinalen i Herning.

Brancheorganisationen TEKNIQ repræsenterer de danske installationsvirksomheder. TEKNIQ håber, at DM i skills kan være med til at få endnu flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse:

– Vi kan jo se, at der bliver behov for flere faglærte de kommende år, og Nikolaj Sinding Nielsen er – sammen med alle de øvrige finaledeltagere – helt perfekte rollemodeller. Mesterskaberne understreger også, at man med en uddannelse som elektriker træder ind i en branche, hvor man kommer med til at stå i spidsen for den grønne omstilling og samtidig kommer til at beskæftige sig med de nyeste teknologier og intelligente løsninger, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ.

I fritiden nyder Nikolaj at arbejde med lidt teknik, men han kan da også godt lide at tage en løbetur eller køre en tur på sin mountainbike.