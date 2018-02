Hjertestarter ved Børnehuset Pileparken

Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, er placeret for enden af huset ud mod Novembervej ved et vindfang, hvor den er tilgængelig hele døgnet. Foto: Privat

Medarbejderne fik et kursus så de er klar til at hjælpe

Når et hjertestop indtræffer, betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død. Derfor har Bettina Manley Pedersen på vegne af Børnehuset Pileparken taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op på Børnehuset Pileparken.

Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, hænger udendørs for enden af huset ud mod Novembervej ved et vindfang, så den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk

Ca. 4.000 personer falder om med hjertestop i Danmark hvert år, og godt 13 pct. af dem overlever. Hvis der er vidner til hjertestoppet, øger deres indsats med livreddende førstehjælp og stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, chancen for, at personen overlever. Hvert minut tæller, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet.

Derfor har Børnehuset Pileparken søgt om og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, og med hjertestarteren fulgte et kursus, hvor medarbejdere fra Børnehuset Pileparken blev uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren.

– Vi er meget glade for, at Børnehuset Pileparken har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op, for jo flere der hænger rundt i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude. Vi ved, at chancen for at overleve et hjertestop øges, hvis man får stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, så derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, både hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser.