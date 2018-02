Husk mobilen på toilettet

Held i uheld for fritidsbruger på Søborg Skole

Af Randi Salzwedell

-Et gammelt ordsprog siger ”Det var held i uheld” – og det måtte jeg i sandhed konstatere forrige uge efter skoletid sidst på eftermiddagen, da jeg som fritidsbruger var til +60 gymnastik i gymnastiksalen på gamle Søborg Skole.

Ordene kommer fra den tidligere FIG.formand Svend Breum.

-Kort før vi skulle i gang med øvelserne, havde jeg behov for at besøge ”det lille hus” – og jeg låste selvfølgelig døren efter mig.

-Da mit behov var opfyldt, kunne jeg ikke åbne den låste dør, da vrideren ikke ville tage palen ud af dørkarmen. Efter utallige forsøg måtte jeg buldre meget kraftigt på døren, så mine medmotionister kunne komme og hjælpe mig ud. Toilettet er placeret bagest i gymnastiksalen i et depotrum, så det kræver højlydt banken for, at andre hører ”noget”.

Det var her heldet var med mig, nemlig at der var andre i nærheden, som hørte mit ”råb” om hjælp.

Mine medmotionister forsøgte udefra at få låsen op – uden held. Henvendelse til pædagoger i skolens fritidsordning bragte ikke værktøj eller hjælp med, skolebetjenten var gået hjem, og intet sted i lokalerne er oplysning på henvendelse/tlf.nr. i tilfælde af behov for assistance.

Spark døren ind

En opringning til Gladsaxe Kommunes vagt (vor instruktør havde tilfældigt telefonnr.) resulterede i et svar: ”Spark døren ind !”.

I stedet for at forsøge den manøvre kørte en af mine medmotionister hjem efter en boremaskine og en stiksav – og efter en times tid var jeg igen fri, da dørgreb og lås var savet ud af døren.

-Jeg tør slet ikke tænke på, at hvis det havde været på et tidspunkt, hvor en skoleelev (uha, uha), jeg eller vores instruktør havde været alene i gymnastiksalen og på toilettet, havde hjælpen været meget langt væk, for ingen kan høre banken eller råben fra toilettets placering.

Og der er INGEN chance for selv at bryde ud af det afsides liggende toilet.

Mange timer (måske dage, hvis det var weekend) kunne været gået, før tilfældig hjælp var kommet, siger Svend Breum, der anbefaler elever og fritidsbrugere at tage mobilen med på toilettet – selv om det vil være yderst usædvanligt.