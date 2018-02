Idrætsplan endelig på vej

-

Af Læserbrev

I Gladsaxe har vi rigtig gode muligheder for at blive en af Danmarks førende idrætskommuner. Men det kræver, at kommunen gør en indsats.

Mange af Gladsaxes sportssanlæg er nedslidte og ikke vedligeholdt i tide. Der er også flere steder ventelister – og det betyder nogle gange, at børnene aldrig kommer i gang med at dyrke sport.

Og endelig stiger indbyggertallet og det fortsætter i de kommende år. Det giver et yderligere pres på de eksisterende faciliteter.

Derfor er det glædeligt, at Kultur-, Fritids-og Idrætsudvalget endelig er gået i gang med at udarbejde en langsigtet plan. Det initiativ har været meget, meget længe undervejs.

Heldigvis har idrætsforeningerne forberedt sig grundigt, mens de har ventet. Derfor kunne foreningerne fornyligt fremlægge mange velovervejede forslag og ønsker ved et dialogmøde på Rådhuset, der blev indkaldt med nogle ugers varsel. Gode konkrete oplæg med visioner, økonomisk overblik og i enkelte tilfælde endog finansieringsforslag.

Idrætten i Gladsaxe kommune har længe savnet en visionær politik og en investeringsplan, der rækker langt ud i fremtiden. Venstre vil arbejde for, at det kommer til at ske nu.



Martin Skou Heidemann

Medlem af Kultur-, Fritids-og Idrætsudvalget for Venstre

Søhuse 1, Bagsværd