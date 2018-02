Irske platugler er ankommet

Højsæson for håndværkere der ikke lever op til opgaven

Af Niels Rasmussen

Mandag kommer efter søndag. Og hvert forår dukker irske håndværkere op og vrider en bunke penge ud af husejere for noget arbejde, som de sjældent laver færdig.

Det har Jørgen Møller fra Mørkhøj netop oplevet.

-Mit tag trængte til en tagrensning, så jeg sagde ja, da de irske håndværkere ringede på. De skulle have 4.000 kr. for opgaven. Desværre sagde jeg ja tak, for arbejdet var elendigt udført, siger Jørgen Møller, der første slap af med håndværkerne, da hans søn dukkede op.

-De tilbød at købe min stige. Det var måske så jeg ikke skulle kravle op for at se, hvor lidt de havde lavet, siger Jørgen Møller, der håber at hans historie kan være med til at stoppe håndværkerne.

De må slet ikke henvende sig direkte ved døren ifølge loven.

Har man først accepteret, at de alligevel skal lave et stykke arbejde, og det er noget bras, så ender det som et civilt søgsmål. Og så er håndværkerne pludselig ikke til at komme i kontakt med



FAKTA

Dørsalg er forbudt.

Det følger klart af Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, som siger, at “Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.