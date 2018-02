Kæmpe julefest på Gladsaxe Skole

IF Bytoften-ledere gør klar til stort fælles arrangement

Af Niels Rasmussen

En række ledere fra IF Bytoften ved allerede nu, hvor de skal holde juleaften i år.

-Vi vil lave en stor juleaften på Gladsaxe Skole, hvor vi inviterer enlige, socialt udsatte, enlige mødre etc., så de kan få en god oplevelse, siger Thomas Dreyer, der er formand for IF Bytoften.

Der bliver maximalt plads til 150 deltagere.

-Vi har allerede fået lovning på et stort juletræ ind til salen. Det leveres dagen før, og så skal der klippes og klistres julepynt om eftermiddagen 24. december, og om aftenen spiser vi sammen.

-Nu går vi i gang med at skaffe sponsorater, så alle voksne kan få en gave. Alle vil få det samme. Til gengæld får de deltagende børn mulighed for at lave en ønskeseddel, så de kan få en ting, som de ønsker sig, siger Thomas Dreyer.

Ideen var dårligt født, før de første firmaer stod klar til at bakke op om arrangementet.

Flere frivillige har allerede tilbudt deres hjælp, selv om der er så mange måneder til.

CC Sportswear meldte sig vanen tro lynhurtigt under fanerne, og så håber man i IF Bytoften, at en række andre firmaer vil bakke op om festen.

Skulle der være en musiker, der vil akkompagnere diverse julesange og julesalmer, så gælder det bare om at melde sig.