KL inspireret af Gladsaxes arbejde med bæredygtighed

Gladsaxes erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, KLs direktør Laila Kildesgaard og kommunaldirektør Bo Rasmussen deltog blandt andre i mødet. Foto: Privat.

Ros til kommunen for at være spydspids

Gladsaxe er, som første kommune i Danmark, i gang med at tage FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling helt ind i de lokale politikker og initiativer. Det har blandt andet vakt interesse i Kommunernes Landsforening, KL, der sendte en delegation af sted til Gladsaxe Rådhus for at høre mere om, hvorfor FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er så vigtigt for Gladsaxe Kommune.

Blandt deltagerne var direktør i KL, Laila Kildesgaard, der fandt Gladsaxes arbejde med FN’s verdensmål inspirerende.

– Gladsaxe har modet til som spydspidskommune at arbejde med verdensmålene. De har tænkt nyt og kigget på, hvilke af de 17 verdensmål det giver mening at arbejde med lokalt, og er i gang med at omsætte dem til lokale indsatser og målbare mål. Vi glæder os meget til at følge med og se resultaterne af arbejdet, siger hun. Gladsaxe Kommune vil ikke kun levere velfærd til borgerne, men også til kommunens virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at arbejde tæt sammen med virksomhederne og skabe rum for vækst og udvikling

Samspil med lokale kræfter

Omvendt skal virksomhederne også tage ansvar for det lokalsamfund, de er del af her i Gladsaxe. For de bæredygtige mål nås bedst i samspil med lokale kræfter via nye samarbejder og initiativer med for eksempel virksomheder, borgere og foreninger.

KL har en aftale med regeringen om at udbrede kendskabet til FNs verdensmål, men kommunernes interesseorganisation er ikke lige så

langt fremme i arbejdet som Gladsaxe.

– Det er en opgave, vi som organisation først er klar til at tage fat på i 2019. Vi have udvalgt 6-7 områder, hvor vi vurdere at kommunerne vil kunne flytte noget og efterfølgende skal vi have en dialog med Danmarks Statistik om, hvilke data vi har og hvordan vi griber det an. Herefter skal vi formidle det til vores medlemmer og herunder komme med gode cases fra andre kommuner. Og her vil det være oplagt, at Gladsaxe som foregangskommune får en naturlig rolle, siger KLs direktør Laila Kildesgaard.