Kongen og dronningen på 800 meter

Mia Helene Mørck og Andreas Bube var suveræne vindere på 800 meter og kopierede bedriften fra i fjor. Foto: Privat.

Bagsværdløbere genvandt deres titler ved DM indendørs

Af /

I weekenden holdt Skive AM de danske mesterskaber i Indendørsatletik, og igen i år satte Bagsværd AC sig på begge titler på 800 meter.

Om lørdagen skulle der løbes indledende heats, således at man kunne finde frem til finaledeltagerne, der skulle slås om medaljerne om søndagen.

Hos kvinderne var der desværre kun 6 tilmeldte, så derfor kunne man sløjfe de indledende heats og alle var i finalen.

Hos mændene løb Andreas Bube i første indledende heat og tog teten fra start og holdt denne hele vejen hjem til målstregen og gik sikkert i finalen. Dermed havde Bagsværd AC en deltager i finalen hos både kvinder og mænd.

Om søndagen var det kvinderne, der skulle løbe finale først og her havde Mia Helene Mørck bestemt sig for at styre løbet. Mia gik i spidsen fra start i et pænt højt tempo og på de næste 2 omgange blev farten lige skruet en anelse i vejret, så konkurrenterne blev godt mærket. På sidste omgang blev der lukket helt op for sluserne, således at de sidste kræfter svandt ud af konkurrenterne og Mia kunne rykke fra og vinde i tiden 2.10,65. Det var en gentagelse af Mias Danmarksmesterskab Indendørs fra 2017.

Herefter var det mændenes tur og her havde Andreas Bube også bestemt sig for at fremvise sine store kvaliteter. Bube havde planlagt at løbe rigtigt stærkt, hvilket han så gjorde. Fra start var der ingen af de andre der kunne eller ville være med i det opskruede tempo og dermed blev det et one man show med Andreas Bube næsten 100 meter foran de andre.

Bube kom i mål i tiden 1.50,76, hvilket også var arena-rekord samt mesterskabsrekord og den sidstnævnte havde stået lige siden 1986. Andreas Bubes Danmarksmesterskab Indendørs var også en gentagelse fra 2017.