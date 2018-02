Letbanen godkendt

Borgmester Sofie Osmani fra Lyngby-Taarbæk og Michaell Ziegler fra Taastrup havde skrevet under på forhånd, mens de øvrige borgmestre og regionsformand Sofie Hæstorp Andersen var mødt op i byrådssalen. Foto: Kaj Bonne.

Alle parter skrev under i går

9 borgmestre fra letbanekommunerne var i går middag sammen med formanden i Region Hovedstaden med til at sætte deres endelige underskrift på en fælles aftale om at sætte byggeriet i gang. Det skete i Byrådssalen på Gladsaxe Rådhus.

Staten har også skrevet under. Men på samme måde som i Aarhus og Odense ønsker staten ved samme lejlighed at overlade sin andel af finansieringen til ejerkredsen, som herefter vil stå for både byggeriet og den efterfølgende drift. Der vil derfor gå nogle dage, før det juridiske er på plads, men det er en ren formalitet.