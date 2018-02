Letbanen mangler mere end en milliard

24. november 2015 sendte Gladsaxes daværende borgmester Karin Søjberg sammen med 11 andre borgmestre et brev til transportministeriet, hvor de skrev, at en flytning af Herlev station var en forudsætning for letbaneprojektet sammen med en ombygning af Glostrup station. Et projekt til mere end 560 millioner kr. Bliver de to stationer ikke ombygget, skrev de […]

Af Henrik Sørensen