Som nævnt i Gladsaxe Bladet 30. januar har vi problemer med hunde, der ikke er i snor.

Af Ulla Lumborg

Det gælder også på Radiomarken.

To gange har jeg set overfald/bid fra hunde. Den ene gang på en lille dreng, den anden gang på en handicappet mand.

Sidste forår overværede jeg en hund løbe efter fårene.

Hundeejeren klagede over, at man ikke havde sat skilte op, der fortalte at fårene var tilbage.

Lige meget hvornår man går på Radiomarken, møder man løse hunde.

Respekter nu de skilte kommunen har sat op!

Ulla Lumborg