Lokale håndværkere skal følge godt med

Kommunal dialog med håndværkere om opgaver og bæredygtighed

Af Michelle Madsen

Kommunens bygge- og anlægsvirksomheder skal holde øje med e-boksen.

Der ligger en invitation til at deltage i kommunens dialogmøde torsdag 1. marts.

. Mødet holdes på Gladsaxe Rådhus, og her bliver der mulighed for at møde ejendomschef Henrick Villemoes Poulsen og høre om, hvordan man holder sig orienteret og kommer i betragtning til kommunens større udbud og mindre vedligeholdelsesopgaver. Gladsaxe har fulgt anbefalingen fra Håndværksrådet og har hævet grænsen for arbejdsgarantistillelsen fra 300.000 til 500.000 kroner, hvilket imødekommer de små og mellemstore håndværkere.

Bæredygtigt byggeri sættes også på dagsordenen. Projektleder Jan René Rasmussen fortæller om Gladsaxes nye svanemærkede daginstitution Elverdammen og de erfaringer, der er gjort undervejs for bygherre og håndværkere. Der bliver anledning til en snak ved bordene om bæredygtighed som en vej til nye kunder.

Har du styr på det nye bygningsreglement?

Teamleder Anja Munch Harbo fra byggesagsafdelingen fortæller om betydningen af det nye bygningsreglement, der giver håndværkere et nyt ansvar. Bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder at den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes.

Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brand- og konstruktionskrav er overholdt.

Det er bygherrens ansvar at dokumentere, at de øvrige tekniske krav i bygningsreglementet overholdes. Kommunen vil foretage stikprøvekontrol med den tekniske dokumentation i 10 % af disse sager.