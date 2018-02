Medaljeregn og socialt samvær i sneen

Selv om man er fra det flade - og for det meste sneløse - Gladsaxe, kan man godt klare sig fint på ski. Det beviste de 10 lokale udøvere. Joachim Weel Rosbo yderst til venstre er også blandt landets mest talentfulde løbere. Foto: Bent Hjarbo

Børn og unge fra Gladsaxe slog til ved DM i langrendsski

Af Niels Rasmussen

Årets danske mesterskaber i langrend blev holdt ved Kvitåvatn ved Rjukan, der ligger i Telemarken ca. 150 km vest for Oslo. Den danskejede fjeldstue har de sidste mange år lagt hus og sne til DM i langrend. Der deltog i år ca. 200 deltagere fra 18 skiklubber (heraf 3 fra Grønland), hvoraf ca. 70 af deltagerne var børn under 18 år.

Fra Gladsaxe deltog 10 børn og unge, som alle er medlem af Københavns Skiklub, sammen med deres familier.

DM er både konkurrence og et afslappet fællesskab med sociale aktiviteter inde og ude for både børn og voksne. Nuværende og tidligere landsholdsløbere tilbød skiinstruktion i både klassisk og skøjt for voksne, og for børnene var der tilsvarende skiskole i fem dage. De sociale aktiviteter bød på fællesspisning alle dage, mørkeløb, lagkagekonkurrence og daglig lektiecafe for børnene som har måttet bede om fri fra skole denne uge.

Der blev dystet i 5 discipliner: Kort (klassisk teknik), Sprint (skøjt), Duatlon (skøjte- og klassisk teknik), Parstafet og Lang (klassisk stil). Distancerne indenfor de enkelte discipliner er tilpasset aldersklasserne. Ugen afsluttedes lørdag med Gausta Skimaraton på 48 km hvor Joachim Weel Rosbo blev nr. 2.

Fra Gladsaxe deltog Joachim og Jakob Weel Rosbo fra Bagsværd, Thor og Asbjørn Hedebo Boye fra Bagsværd, Rasmus Behrens fra Hareskov, Otto og Astrid Hesseldahl Kjærulff fra Stengård og Astrid, Ellen og Frida Aagaard Christensen fra Søborg. Topscoreren af medaljer blev Thor Boye med 5 guldmedaljer. Alle fik mindst en guldmedalje, og i alt blev det til 24 guld, 6 sølv og 9 bronze til de 10 børne-og ungdomsløbere. Flotte resultater som viser at man sagtens kan blive en god langrendsløber selvom sneen ikke rigtig har vist sig i Gladsaxe de sidste par år.

Til daglig træner børnene på rulleski. De mødes hver lørdag formiddag året rundt med Københavns Skiklubs dygtige instruktører ved Fælledparken. I løbet af sæsonen deltager nogle af børnene i rulleskiløb, herunder DM kort på flyvestationen i Værløse og DM lang i Holte. Der er også ture til udenlandske løb, både på rulleski og på sne.’