Mere atletik på stadion

Bagsværd Atletik Club får lov til at anvende Bagsværd Stadion mere i fremtiden

Af Jan Løfberg

Bagsværd Atletik Club har længe ønsket at få en større råderet over Bagsværd Stadion. Dette ønske bliver nu imødekommet, efter at Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune har drøftet sagen.

Bagsværd Stadion har to hovedbrugere – Bagsværd Boldklub og Bagsværd Atletik Club. Men fodbold- og atletikklubben kunne ikke blive enige om fordelingen, end ikke selv om Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe forsøgte at mægle mellem parterne. Herefter faldt sagen tilbage til Brugerbestyrelsen, der har valgt at efterkomme Bagsværd Atletik Clubs behov i vinterhalvåret.

Brugerbestyrelsen besluttede, at Bagsværd Stadion står til fri afbenyttelse for Bagsværd Atletik Club, som selv administrerer anvendelsen.

Atletikklubbens brug af stadion vil blive evalueret i løbet af foråret både i år og næste år. Forventningen er, at Bagsværd Atletik Club får den fornødne viden om brug af græs om vinteren, og at de med denne viden er i stand til at benytte banen forsvarligt.