Ministerbesøg i Børnehuset Hyldegården

Fra venstre ses minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde, borgmester Trine Græse, leder af Børnehuset Hyldegården, Charlotte Hornbøll og Betina Larsen, pædagogisk konsulent. Foto: Privat.

Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde (V) var mandag på besøg i Børnehuset Hyldegården for at høre om, hvordan Gladsaxe arbejder med styring og ledelse. Ministeren står i spidsen for arbejdet med regeringens kommende sammenhængsreform, der skal sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Hun var derfor interesseret i at høre om, hvordan Gladsaxe […]

Af Niels Rasmussen