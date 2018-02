Nu går det godt

Digital genoptræning hjælper efter hofte- eller knæoperationer

Af Niels Rasmussen

74-årige Eva Nielsen finder sin ICURA Trainer frem. Hun placerer bevægelsessensorer på læg, lår og hofte, der registrerer hendes bevægelser. En smartphone viser den første øvelse – stræk højre ben og løft det bagud 15 gange.

Eva Nielsen har inden for fem måneder fået skiftet begge sine hofter. Hun har efter begge operationer genoptrænet med ICURA Trainer, som hun selv var med til at indføre, før hun trådte ud af byrådet ved nytårsskiftet. En beslutning, hun ikke fortryder.

Træn, når og hvor det passer dig – morgen eller aften, derhjemme, i naturen eller på arbejdet. Det er tanken bag ICURA Trainer, der er en ny måde at genoptræne hofter og knæ på efter en operation.

ICURA Trainer er et innovationsprojekt gennemført af Gladsaxe Kommune i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i samarbejde med virksomheden ICURA ApS.

ICURA Trainer forventes at kunne give en besparelse i forhold til fysioterapi på 16 procent, og nedbringe udgifterne til kørsel frem og tilbage til træningscentret med 40 til 50 procent.

– Man bliver hurtigt gammel, når man ikke kan gå, og jeg har hverken liv eller tid at spilde. Efter ICURA Trainer kan jeg heldigvis snart, alt det som jeg kunne før, siger Eva Nielsen.



Tryghed, motivation og frihed

Eva Nielsen går i gang med øvelsen. Hun får feedback på sin træning via en grafisk figur, der spejler hendes bevægelsesmønstre og gemmer dem, så også fysioterapeuten kan følge med.

Det er en stor operation at få ny hofte eller nyt knæ. ICURA Trainer har givet Eva Nielsen den tryghed, motivation og frihed, det har krævet at komme på benene igen.

– At få ny hofte kræver 50 procent arbejde af lægerne, der saver og syr, men de resterende 50 procent ligger hos en selv. Her giver det en tryghed, at fysioterapeuterne følger med, men det er også med til holde en i snor. Man vil ikke snyde sig selv, men at fysioterapeuterne følger med hjælper på min magelighed, siger Eva Nielsen.

En anden stor motivationsfaktor for Eva Nielsen er, at hun kan træne, hvor og hvornår det passer. Eva Nielsen passer træningen ind efter, hvad der kommer i fjernsynet, og Evas mand Bernt træner ofte også med. De plejede at gå rundt om Utterslev Mose, men efter operationen, har det ikke været muligt.

Kommer til at savne ICURA

Normalt er man frisk igen efter seks uger. Eva Nielsen er tre uger inde i forløbet og kan allerede mærke, hvor stor betydning træningen har.

– Jeg kommer til at savne ICURA Trainer, men andre skal jo også have glæde af det. Men jeg vil helt sikkert fortsætte med at træne bagefter.

ICURA Trainer bygger på Gladsaxes strategi om at bruge mere velfærdsteknologi, som skal hjælpe udvalgte grupper til at hjælpe sig selv og gøre det lettere for de ansatte. Gladsaxe er lige nu ved at videreudvikle ICURA-teknologien, så også folk uden knæ- eller hofteproblemer, som er tilknyttet Træningscenter Gladsaxe, kan få hjælp til at øge deres daglige aktivitet og træning.