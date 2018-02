Ny bestyrelse i VU

Disse fire unge vil have masser af liv i den politiske debat blandt unge mennesker - og så gør det jo ikke noget, hvis de unge så også stemmer på Venstre. Foto: Privat.

Vigtigt at få unge til at engagere sig politisk

Venstres Ungdom i Gladsaxe har fået valgt en ny bestyrelse!

Bestyrelsen består af formanden Søren Ulka, næstformanden, Regitze Ruhoff, kasserer Rosa Knudsen og bestyrelsesmedlem Simon Andreasen.

De fire unge skal være spydspidsen for de liberale unge i Gladsaxe Kommune.

Bestyrelsen finder det utroligt vigtigt, at unge i Gladsaxe engagerer sig i samfundet og får en forståelse for den politik der påvirker deres liv hver dag.

Måden de ønsker at bidrage til, at det lykkes, er ved at holde arrangementer af samfundsfaglig karakter, hjælpe til under både det kommende skolevalg samt folketingsvalg, og derudover er de aktive på deres Facebook side ”VU Gladsaxe”, hvor man hver fredag kan læse ”Ugen der gik i politik”.

Bestyrelsen agter at skabe et lokalt socialt fællesskab bygget op omkring interessen for politik.

Her tager man både del i de lokale arrangementer, og også de mange arrangementer Venstres Ungdom har i løbet af året, hvor man møder andre liberale unge fra hele landet og får venner for livet!

Næste arrangement er 22. marts ”Skat og Finans på Menneskesprog” kl.19 på Transformervej 1.