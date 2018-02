Overrevet gasledning stopper trafik

Trafikken på Wergelands Allé blev stoppet, mens en overrevet gasledning blev ordnet. Beredskab Øst var på pletten. Foto: Niels Rasmussen.

I forbindelse med vejarbejde på Wergelands Allé i Søborg blev en gasledning revet over ved 11-tiden torsdag formiddag.

Af Jan Løfberg

Udrykningskøretøjer fra Beredskab Øst blev tilkaldt, hvis der skulle der skulle opstå ild. Men ellers var det vigtigste ifølge den vagthavende at skabe arbejdsro til arbejdsfolkene. Det gjorde man ved at spærre for trafikken på Wergelands Allé.

– De klemmer ledningen sammen i de to ender og udskifter derefter den iturevne stykke, lød det fra de erfarne brandmænd.

– Hvad hvis man står og ryger en cigaret? Spurgte vi.

– Koncentrationen af gas er ikke stor nok til, at der fare for, at det sætter ild i noget, lød svaret.