Pengene bliver i kassen

Ejendomssalg må i første omgang nøjes med at pynte på kommunens økonomi

Af Niels Rasmussen

De 60.042.004,56 kr. (for at være helt præcis) fra salget af ejendommen på Mørkhøj Bygade skæpper godt i kommunens kasse. Der ligger pengene, og der skal de blive liggende, til der skal forhandles budget igen til efteråret.

Det slog borgmester Trine Græse (A) fast, da sagen blev behandlet på byrådsmødet i onsdags.

Pia Skou fra Venstre var ellers på talerstolen for at foreslå, at pengene bruges på skoler. Søborg Skole og Stengård Skole trænger til noget mere end et par hænder.

-Men vi har ikke et cigarkassesystem, hvor vi bare lægger pengene ned og tager dem op igen. Vi disponerer over dem, når vi har drøftet det overordnet, slog borgmesteren fast.

Den konservative Lars Abel konstaterede med et smil på læben, at så kom han nok ikke lige igennem her og nu med at bruge pengene på en skøjtehal.