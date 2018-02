Programmet er klart

Gladsaxe Bibliotekernes arrangementsprogram for forårssæsonen lander i denne uge.

Af Niels Rasmussen

For børn og barnlige sjæle bliver foråret Stridsk.

Kender du Medisterminister Fister, løven i bur, Åge Emanuel Ordklog og alle de andre?

Så kan du godt begynde at glæde dig! Jakob Martin Strids elskede børnebog ”Min mormors gebis” foldes ud i udstilling og arrangementer på Gladsaxe Bibliotekerne som en del af Fang Fortællingen. Men der foregår også meget andet på Gladsaxe Bibliotekerne:

Tag på opdagelse i vikingernes univers på Værebro Bibliotek, slip kreativiteten løs til fastelavn og påske, lav dine egne animationsfilm, udfordr dine venner i de nyeste brætspil og leg Cirkeline på Høje Gladsaxe Bibliotek.

Kønsroller og komik for voksne

For babyer er der musikalske legestuer og barselscafeer med mor og far – og så er der alle de fantastiske børneteaterforestillinger, hvor du bliver inviteret ind i en verden af farver, fantasi og historier. Voksne kan opleve kønsroller og klicheer, når Ditte & Louise, Thomas Skov og Svend Aage Madsen diskuterer ”Den lille forskel”. Det bliver skarpt, underholdende og hylende morsomt.

Og så du kan starte dagen med morgensang på hovedbiblioteket, nyde søndagskoncerter og dykke ned i musikkens forunderlige verden med kurser og foredrag. Kom tættere på litteraturen, som den ser ud anno 2018, med blandt andet Jesper Wung-Sung, der er nomineret til DR Romanprisen for ”En anden gren”. Lokale borgere griber mikrofonen og fortæller om alt fra Dan Turèll til middelalderens dronninger. Og så er der bibliotekets mange kurser, hvor du kan blive klogere på Facebook, Linkedin og eKurser.

Få fat i arrangementsprogrammet på dit nærmeste bibliotek og få et overblik over det spændende forår på Gladsaxe Bibliotekerne.