Ros til Egegårdens personale

Alt for ofte høres beklagelser og negativ omtale, når forholdene for de ældre berøres.

Af Niels Jørgen Andersen

Som søn vil jeg derfor gerne benytte lejligheden til at komme med nogle rosende ord til personalet på seniorcenter Egegårdens afdeling B, hvor min mor har opholdt sig det seneste halve år indtil sin død for nylig.

Det er bestemt ikke det nemmeste klientel, der bor her, men vi har som pårørende aldrig fornemmet andet end imødekommenhed, omhu, kærlig omsorg og en utrolig vilje til at gøre det absolut bedste for stedets beboere.

Der har været en seriøs tilgang til, hvad vi som pårørende måtte komme med. Intet er blevet afvist på forhånd.

Personalet er både empatisk og har stor forståelse for de enkelte beboeres behov, ligesom vi som pårørende altid har haft en god kommunikation med de ansatte. Denne opfattelse gælder faktisk for alle de ansatte, vi har været i kontakt med på hele seniorcenteret lige fra plejepersonalet til ejendomspersonalet, kantinepersonalet, frisør, fodplejer, daglig leder samt centerleder.

Et smil på læben, en opmuntrende bemærkning og en gennemgående positiv indstilling til stedets beboere, de pårørende og udfordringerne i almindelighed.

Personalet på Egegården afd. B gør en forskel. Tak for det.

Niels Jørgen Andersen

Hedelyngen 69

2730 Herlev