Sikkerhed frem for alt

En tur på en rutsjebane er herligt, men sikkerheden skal være i orden. Foto: Privat.

Mere end 10.000 børn leger sig sikre i Sikkerhedsugen

Af Michelle Madsen

Uge 9 står i sikkerhedens tegn landet over, når 233 skoler og institutioner deltager i Børneulykkesfondens Sikkerhedsuge.

Via aktiviteter og bevægelse leger børnene sig til læring om, hvordan de passer på sig selv og hinanden.

Skov, regnvejr, strand og solskin – børn leger alle steder og i alt slags vejr. Men hvert år kommer 150.000 børn under 15 år på skadestuen som følge af en ulykke. Den landsdækkende kampagne Sikkerhedsugen sætter derfor i ugen fra . 26. februar til 2. marts fokus på forebyggelse af ulykker for 10.534 børn i institutioner og indskolingen.

Formålet er, at børnene på en aktiv og involverende måde bliver bevidste om, hvordan de i hverdagen kan blive gode til at passe på sig selv og hinanden.

”Meget forskning viser, at børn lærer bedst gennem leg, bevægelse og via samspil med andre. Derfor består materialet til Sikkerhedsugen af en række aktivitetskort, som kobler læring, bevægelse og samarbejde sammen. Målet er at involvere børnene i, hvordan ulykker kan forebygges, via aktiviteter de synes er sjove. En løftet pegefinger får nemlig ikke mange børn til at klappe ørerne ud,” udtaler generalsekretær i Børneulykkesfonden, Henriette Madsen og fortsætter: ”Det skal være sjovt at lære – også selvom emnet er alvorligt.”

Sikkerhedsugen blev for første gang afholdt i 2017 med temaet ”sikker leg”. I år udvides konceptet, så institutioner og skoler har mulighed for gratis at downloade aktivitetskort til syv forskellige sikkerhedstemaer, bl.a. trafik, brand og vand.